◇MLB ドジャース - ダイヤモンドバックス(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間27日開幕戦に「1番・DH」で出場。初回にヒットを放ち、四死球でも2度出塁したものの、今季初ホームランは飛び出しませんでした。しかし、これまでの傾向を見ると、“むしろここから”とも言えそうです。大谷選手はこれまで、2018年、2021年、2025年と3度、開幕2試合目でシーズン1号を記録しています。打席数でも