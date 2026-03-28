今週は桜開花ラッシュで、この週末は東京など満開の便りも続々と届きそうです。土日は広い範囲でお出かけ日和・お花見日和になりますが、一部で傘の出番になるでしょう。けさは関東と北海道で雲が広がっています。ただ、そのほかの地域は目立った雲がなく、晴れている様子がわかります。関東はけさにかけて広い範囲で雨が降りましたが、日中は雲がとれて、たっぷりの日差しが戻るでしょう。ただ、天気急変の可能性があります。東北