日田市民生活協同組合（後藤哲也理事長）は、大分県日田市内で営業するコープ新治、三芳の2店舗を4月19日に閉店し、50年間続けた事業を終える。大型店の進出や人口減で、売り上げが減ったのが理由という。新治店については、別生協に売却して営業再開ができないか協議しているという。同生協は、1976年に日田労農生協として設立された。現在は2店舗で生鮮食料品や加工品、調味料、日用雑貨などを販売するほか、コープ共済の加