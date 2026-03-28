大分県日田市田島の「大原大しだれ桜」が今年も見頃を迎えた。夜間はライトアップされ、迫力ある夜桜を楽しむことができる。この見頃の時期に、桜の枝が十数カ所切られるという悲しい出来事が起こった。切れたり折れたりした箇所から菌が入って枯れる恐れもあり、関係者は心を痛めている。大原大しだれ桜は市の指定保存樹。林業関連用品を扱う「リタプラス」（同市）が所有・管理する。同社によると、切られているのが見つかっ