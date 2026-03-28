遊園地のアトラクション数日本一を誇るグリーンランド（熊本県荒尾市）は、今年で開園60周年になるのを記念し、今春から1機種を新設、2機種をリニューアルした。これでアトラクション数は66機種になった。新設したのは、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）などの技術を搭載したシューティングゲーム「ゾンビストーム」。プレーヤーはVRヘッドセットを装着し、次々に迫って来るゾンビを撃破しながら目的達成と生還を目指す。同園