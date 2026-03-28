広島と長崎の2カ所で被爆した二重被爆者の遺族などでつくる「二重被爆遺族友の会」は20日、調査報告などを行う交流会を出島交流会館（長崎市出島町）で開いた。昨年7月の発足以来、初めての開催。長崎大核兵器廃絶研究センターの山口響客員研究員ら数人が講話し、現在の活動状況を確認した。会は二重被爆者の掘り起こしや二重被爆を招いた背景の研究、情報発信を行うために発足。2010年に亡くなった二重被爆者山口彊（つとむ