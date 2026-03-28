▽2回戦西陵6−4長崎南長崎南山4−2佐世保工島原中央9−2長崎明誠（八回コールド）諫早13−3長崎東（五回コールド）海星10−0島原（五回コールド）清峰7−1佐世保実佐世保南38−1三校連合（五回コールド）三校連合＝佐世保西・佐世保商・平戸川棚4−3西海学園（延長十二回）