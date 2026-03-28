旅立ちの春−。佐賀県唐津東港へのフェリーが出る壱岐市石田町の印通寺（いんどうじ）港は、進学や就職、転勤で島を離れる人たちと、別れを惜しむ見送り客であふれている。「3年間幸せだった」。盈科（えいか）小教諭の寺田奈都実さん（39）は27日、見送りに駆けつけた児童や保護者との別れを惜しんだ。4月からは雲仙市立小浜小に勤務する。「素直で笑顔がすてきな子どもたちだった。その優しさをたくさんの人に届ける人になっ