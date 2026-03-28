自民党本部は27日、長崎県連執行部が2月の知事選を巡って県議8人の処分を発表したことに対し、党本部が自主投票を決めており「処分の対象とはならない」との見解を県連に示した。党幹部は、処分に根拠はなく「無効」と明言した。鈴木俊一幹事長や西村康稔選対委員長らが同日、党本部で県連会長の加藤竜祥衆院議員や県連党紀委員長の山本啓介参院議員ら県選出国会議員4人と面会。（1）自主投票だからいずれの候補者を支援しても