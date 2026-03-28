アルファードの入り口を担う「X」グレードの現在トヨタを代表する高級ミニバン「アルファード」は、現在どのようなモデルがラインナップされているのでしょうか。なかでも、多人数乗車に適した実用的なエントリーグレードとして設定されている「X」はどのようなモデルなのでしょうか。アルファードは、ミニバンブームの2002年に高級志向のお客様に向けた「トヨタの最高級ミニバン」として誕生しました。【画像】超カッコいい！