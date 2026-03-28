被爆前後のモノクロ写真をより身近に感じてもらおうと、長崎東高（長崎市立山5丁目）の2年生が、AIでカラー化した写真20枚を載せた写真集を完成させた。今月初旬には国連本部に寄贈。取り組んだ相川乃々さん（17）は「若い世代が被爆のことを自分事として捉えるきっかけになれば」と期待する。昨年6月、課題解決力や創造力を育む授業の一環で、AI技術を用いた白黒写真のカラー化について講義を聞いた生徒数人が、探求のテーマ