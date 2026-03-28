佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）のDNA型鑑定不正を巡り、証拠隠滅などの罪で在宅起訴された元職員が組織内で問題が発覚した2024年10月以降も不正行為をしていた疑いがあることについて、県警の中嶋昌幸警務部長は27日の定例記者会見で「佐賀地検が起訴状記載の事実の認定をどのように行ったのか、公判を通じて確認する必要がある」として明言を避けた。県警は24年10月16日、元職員による鑑定の決裁処理での不適切な取り扱い