イラン情勢の緊迫化で原油の供給不安が広がる中、佐賀市営バスの4〜6月分の燃料を調達する入札が成立せず、燃料確保の見通しが立たない状況に陥っている。市はバスの運行に支障が出ないよう、随意契約で4月の約1週間分は納品のめどを付けたものの、供給量や価格は未定で、前例のない厳しい状況に直面している。市交通局によると、25日に実施した4〜6月分の軽油約20万リットルの入札は、参加を見込んでいた福岡県の3社が事前に