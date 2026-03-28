九州電力（福岡市）の早田敦副社長は27日、佐賀県庁を訪れ、平尾健副知事に対し、同社が10月に純粋持ち株会社「キューデンホールディングス（HD）」に移行することを報告した。移行後の原子力発電所の安全確保体制について「九電による従来通りの管理に加え、HDがより客観的に事業を監督する。安全体制をより強化することになる」と説明し、理解を求めた。九電は26日に純粋持ち株会社への移行を発表。本業の電力事業のほか再生