福岡県八女市の公立八女総合病院を運営する企業団（市と広川町で構成）の定例議会が26日、病院内で開かれ、2026年度当初予算案を賛成多数で可決した。約13億円の経常赤字を見込み、10億円の借入金などで資金枯渇を防ぐ。借入先は、経営改善の進み具合をみて夏ごろに決めるとした。