3度目の開幕投手を務めた上沢は白星を手にできなかった。初回に味方の失策の直後に清宮幸の2ラン、さらに万波のソロを浴びて3失点。打線が同点とした直後の四回には田宮に適時打を許し、5回6安打4失点（自責2）で降板。「追いついてもらってすぐに追加点を取られたのは反省点」と悔しそうだった。