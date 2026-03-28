西日本政経懇話会の3月例会が26日、福岡市のホテル日航福岡であり、東京大史料編纂所の本郷和人教授（日本中世史）が「黒田氏と博多・福岡〜関ケ原における黒田氏の活躍」と題して講演した。要旨は次の通り。博多は朝廷の出先機関・大宰府の外港であり、古代から商業の拠点として繁栄してきた。県庁所在地の多くは朝廷の影響、あるいは武士が主導して造られた町だが、博多は民間、商人が主導。正式な国交がなくとも日宋貿易が