最後にレイエスの飛球が周東のグラブに収まると、深々と息をついた。激しい点の取り合いとなった開幕戦。宿敵に逆転勝ちし、選手とハイタッチした小久保監督は「開幕戦から本当にいい野球というか、すごい試合だった」と振り返った。本塁打が計6本も飛び交った空中戦。初回に上沢が2発を浴びて3点を先制されたが、二回に栗原の1号2ランで流れを引き戻した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で苦しんだ近藤、昨季は不