栗原が守備のミスをバットで取り返した。二回に伊藤の直球を左中間テラス席へ運ぶ1号2ラン。初回は自身の失策の直後に上沢が清宮幸に先制2ランを浴びており「いきなりチームに迷惑をかけてしまったので、何とか取り返そうという気持ちだけだった」。九回2死でも再び失策を犯したが、杉山が後続を断つなど、選手会長は周囲にも助けられた形となった。