福岡県の課長級以上の職員でつくる「部課長会」が給与から天引きした会費で県議会議長・副議長の政治資金パーティー券を購入していた問題について、服部誠太郎知事は27日の定例記者会見で「部課長会の会費から購入することはやめるべきだ」と初めて明言した。過去の経緯も含めて県として調査し、部課長会の廃止も含めて検討していると説明した。