犯罪の被害者が、民事裁判で損害賠償を認められたにもかかわらず、加害者から支払われないまま泣き寝入りを強いられる。こうした理不尽な事例が後を絶たない。一家の働き手を失い、生活が立ちゆかなくなる遺族も少なくない。これ以上、放置してはならない。国は早急に救済に乗り出すべきだ。福岡地裁で今月、象徴する裁判があった。2001年に長崎県諫早市で小学1年の女児が殺害された遺族による訴訟で、判決が言い渡された。