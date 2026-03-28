甘木・朝倉消防本部（福岡県朝倉市）が、本部内の親睦会2団体の会費約400万円を横領したとして、40代の消防士長を近く停職6カ月の懲戒処分にすることが分かった。横領の事実を知りながら本部に報告しなかった消防士長の当時の上司ら2人については「横領した金は親睦会の会費で、公金ではなかった」との理由で処分しない方針。