北海道砂川市のハンターの男性が、猟銃の所持許可を取り消されたのは不当だとして道を訴えた裁判で、最高裁は２審判決を破棄し、道公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡しました。「ありがとうございました！！完全決着です！！これで終わりです！！」（ハンター池上治男さん）「長い戦いではあったが有意義な戦いでもあった」砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、ヒグマ駆除のため発砲した際、周