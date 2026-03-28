＜クラブカー選手権2日目◇27日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞米国男子下部ツアーは第2ラウンドの競技が進行している。初日10位タイで滑り出した石川遼は、午前組でスタート。5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル10アンダー・暫定3位タイ。好位置で週末を迎える。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感