◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪4位の千葉百音（木下グループ）が150・02点をマークし、合計228・47点で2位となった。今大会はSP、フリー、合計点全てで自己ベストを更新した。「ロミオとジュリエット」に乗り、冒頭からジャンプを決めていく。終盤の3連続ジャンプではやや着氷が乱れたが、それ以外は大きなミスなくフィニッシュ。観衆の