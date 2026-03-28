改定された血友病薬害被害者手帳非加熱血液製剤で血友病患者にHIV（エイズウイルス）感染被害が広がった薬害エイズで、厚生労働省が、被害者が受けられる医療福祉、介護の公的支援サービスをまとめた手帳を改定したことが28日、同省への取材で分かった。高齢化が進む被害者の実情を踏まえた文面に改め、関係機関に被害救済への協力を呼びかけている。被害者らが提訴し、国と製薬会社が責任を認めた薬害エイズ訴訟は、3月29日で