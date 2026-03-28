ダウ平均は大幅続落、ソフトウェア関連などの売り目立つ＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅続落。終値はダウ工業株３０種平均が７９３．４７ドル安の４万５１６６．６４ドル、ナスダック総合指数が４５９．７２ポイント安の２万０９４８．３６、S＆P５００が１０８．３１ポイント安の６３６８．８５。 中東情勢への根強い警戒感が株式市場の重石となった。週末に紛争が激化する可能性などを警戒して、ポジ