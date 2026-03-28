サッカーを中心に静岡県内の各種スポーツを熱く伝える静岡朝日テレビの「スポーツパラダイス」のＭＣに、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗さん（３６）が就任することが決まった。柿谷さんは今年1月から不定期で番組ＭＣを務めてきたが、地上波のテレビ番組でレギュラーＭＣを務めるのは初めて。４月３日（金）からレギュラー出演し、静岡のスポーツを熱く届けていく。大阪府出身の柿谷さんは、静岡県内クラブへの在籍経験はな