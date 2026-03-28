【グラスゴー（英国）27日＝金川誉】日本代表は国際親善試合のスコットランド戦（２８日）に向けた前日会見を、試合会場のハムデンパークで行った。２０２６年北中米W杯を見据え、欧州遠征の初戦に臨む森保一監督は、スコットランド戦を「自分たちの現在地を知るためのハイインテンシティな戦い」と位置づけた。負傷により不参加となったＤＦ富安健洋（アヤックス）について、初言及となった。「追加招集はしない。今のベスト