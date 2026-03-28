パンダがいなくても、上野には桜がある！とばかりに、桜の下にシートを広げて花見を楽しむ人々の姿が。3月22日の東京・上野公園は大混雑だった。しかし、その桜をよく見ると……。＊＊＊【写真を見る】枝がバッサリ切り落とされて…無残な姿になった「上野の桜」切り株状態の桜もまだせいぜい一分咲きの桜は、上部の枝のほとんどがバッサリと切り落とされている。実はこれ、安全対策。園内各所に「強風時には、枝折れや落