音楽家・坂本龍一さんがこの世を去ってから3年。10年近くにわたる「がん」との闘病の末に届いた訃報に際して、医療界の一部からは長年の「懸案」と「課題」についての議論が再燃していた（以下、2023年4月7日配信記事をもとに加筆・修正しました）。＊＊＊【写真を見る】坂本龍一さんの笑顔も眩しい…「後藤久美子」「山本コウタロー」との秘蔵写真3人でこたつに入り……YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）が結成さ