©ABCテレビ 中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。第8回、3月28日（土）放送のゲストは山本裕典。ジュノンボーイ出身で、数々のヒットドラマや映画に出演して若手人気俳優の仲間入りを果たした山本。しかし、2017年に事