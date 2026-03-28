女子で2年ぶり4度目の優勝を果たし、表彰台でガッツポーズする坂本花織＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権第3日は27日、プラハで行われ、女子は今大会で現役引退の坂本花織（シスメックス）が2年ぶり4度目の頂点に立った。浅田真央を上回る日本勢最多優勝。25歳のミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダリストはショートプログラム（SP）に続いてフリーもトップとなり、今季世界最高で自己ベストを更新す