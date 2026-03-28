【「ENTAME 36℃」4号 通常版】 3月30日 発売 価格：1,870円 【「ENTAME 36℃」4号 特別版】 3月30日 発売 価格：1,870円 「ENTAME 36℃」vol.04 通常版表紙井口裕香撮影・佐藤佑一 【拡大画像へ】 徳間書店は、オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」の4号を3月30日に発売する。価格は1,870円。 表紙・巻頭を飾る