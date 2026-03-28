定年後も働きたい。そう思っても、転職サイトやエージェントだけでは次の仕事にたどり着けないこともある。頼りになるのは、やはり「ツテ」だ。とはいえ、「自分には人脈なんて……」と不安を抱く人もいるだろう。だが、数多くのビジネスパーソンを見てきた筆者によれば、次の職場とつながるハードルは、実はそれほど高くないという。※本稿は、大塚 寿『定年5年前からの「やってはいけない」 1万人の体験談からわかった「後悔しな