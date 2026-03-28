日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、会場のハムデン・パークで公式練習を行った。冒頭15分の公開練習ではランニングやストレッチ、ボール回しをこなした。体調不良が続く佐藤龍之介はこの日も練習には参加せず、26名で最終調整を行った。スコットランドとの一戦は、3月29日（日）日本時間2時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信