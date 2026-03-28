台湾プロ野球などで人気の韓国チアリーダー、イ・ダヘがアイドルさながらのビジュアルで見る者を魅了している。【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的ボディ公開された写真には、自身がアンバサダーを務める回転寿司チェーンでさまざまなポーズを披露するイ・ダヘが写っている。何より目が久野はマスタードイエローのニットセットアップ。ホルターネックのトップスにミニ丈のパンツを組み合わせた大胆なコーディネートで、華奢な肩の