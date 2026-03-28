スコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンがキリンワールドチャレンジ2026 日本代表戦の前日会見に登壇した。今回はケガのため選外となっているが、日本代表キャプテンの遠藤航とはリヴァプールでチームメイトだ。「正直、彼がここにいないのは残念です。ワタ（遠藤の愛称）のケガは不運でした」と語り、「試合が発表された時から楽しみにしていましたし、試合について話しながら少し冗談を交わすこともありました」と