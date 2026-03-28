モハメド・サラーは、今シーズン限りで強豪リバプールを退団することが決まった。近年の黄金期を支えてきた大エースがいなくなることで、夏の刷新が予想されている。もちろん、アンフィールドを去るのは彼ひとりではないだろう。一部の絶対的な存在を除けば、シーズンが終わった際にその去就が騒がれる。３月26日、リバプール専門サイト『LIVERPOOL.COM』は、現スカッドの各メンバーについて、残留か退団かを予想した。日本