【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 3月28日の放送では、フェスやクラブで世界中の観客を音楽で魅了する「DJ」を深掘りする。 ■活躍の場はクラブやフェスだけではない！ 進化するDJの世界 今回、取り上げるのは、EDM（エレクトロニックダンスミュージック）やヒップホップなど