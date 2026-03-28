福山雅治（57）が4月11日スタートの日本テレビ系の連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜後9・00）の主題歌を書き下ろした。タイトルなどの詳細は後日発表される予定。「ライオンの隠れ家」などで知られる徳尾浩司氏による、フリースクール「ユカナイ」が舞台のオリジナルヒューマンドラマ。町田啓太が演じる主人公・浮田タツキが学校に通えない子供たちが過ごすフリースクールのスタッフとして、子供たちと一緒に笑い、