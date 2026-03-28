「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）パンジャタワーは１枠１番の最内枠。ロスなく立ち回れる絶好の内枠だが、一方で包まれるリスクと隣り合わせなのも確か。ただ、橋口師は「外枠よりも良かったですね。（松山）弘平も内枠が欲しいと言っていましたし。この枠ならロスなく行けますから。あとはうまくさばければ」と前向きに受け止めた。追い切り翌日となる２７日は厩舎周りでの運動のみ。「（帰厩してから）１０日間での競