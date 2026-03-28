「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）春のスプリント頂上決戦の展開は、名手の動向が大きな鍵を握りそうだ。昨年８月に同舞台で行われたＣＢＣ賞を逃げて制しているインビンシブルパパは７枠１５番に決定。伊藤大師は「枠はそこまで気にしていなかった。（ＣＢＣ賞では）１７番ゲートでもやっているしね」と気にしていない様子。それでも、枠順の並びを確認すると、道中の隊列について思案する。先行力のあるピューロマジッ