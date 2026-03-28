◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンク・松本裕が同点の8回を無失点に抑え、その裏に味方が勝ち越して今季初勝利を挙げた。内野安打と犠打で2死二塁のピンチを招いたものの、落ち着いた投球で田宮を三邪飛に打ち取った。WBCに出場し、難しい調整となったが万全をアピール。「投げる試合は全部抑えられるように、投げるべき試合で投げられるように、コンディションを整えて