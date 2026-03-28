「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）オーシャンＳ２着から短距離王の座を狙うレイピアは７枠１４番に決まった。篠原助手は「申し分ない枠です。並びがいいですし、いいポジションを取れたらなと思います」と満足そうな表情。初めて挑むＧ１に向けて「中間は体重が増えましたけど、前走より調教を増やしながらなので気にしていないです。スタート次第でどんな競馬でもできますし、全てがかみ合えばいい競馬ができると思いま