◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）侍ジャパンでともに戦った牧原大選手が、日本ハム・伊藤投手の真っすぐを右中間に打った6回の同点打は素晴らしかったです。それと同等に8回の決勝犠飛は首位打者の技が詰まっていました。同点の8回1死一、三塁。初球の低めのボールを見逃し、2球目にやや浮いた直球に対してスイングをかけました。外野フライを打てる球を待っていたと思います。技