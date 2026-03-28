◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）プロ野球は27日、レギュラーシーズンが開幕した。リーグ3連覇を目指すソフトバンクは日本ハムとの激戦を6―5で制した。試合は終盤までもつれ、5―5の8回に牧原大成内野手（33）が決勝の右犠飛。牧原大は同点の6回にも一時勝ち越しの右中間適時二塁打を放ち、1安打2打点と活躍した。昨季の首位打者が勝負強さを発揮し、チームは2年ぶりの開幕戦勝利を