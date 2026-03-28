「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）引退レースで悲願のＧ１奪取を狙うナムラクレアは７枠１３番。長谷川師は「最初、この枠をパッと見た時には『もう少し内が良かったかな』と思いましたが、先行馬も外にいるのでペースは流れると思いますし、（前に行く馬を）行かせて運べば競馬はしやすい印象ですね」と冷静に受け止めた。２７日朝はいつも通りに栗東坂路を２本乗って好気配をアピール。「具合はいいですよ。本当に仕上