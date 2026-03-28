格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」の榊原信行ＣＥＯ（６２）が平本蓮（２７）と秋元強真（２０）の?東京ドーム決戦プラン?に待ったをかけた。都内で２７日に行われた会見で「ＲＩＺＩＮ．５３」（５月１０日、神戸）の対戦カードと、元バンタム級王者の井上直樹の米国格闘技団体「ＰＦＬ」への参戦が発表された。その後、囲み取材に応じた榊原ＣＥＯは、２１日に平本と秋元がＸ（旧ツイッター）上でやり取りし、東京ドーム決戦に