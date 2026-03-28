◇パ・リーグソフトバンク6―5日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンクの開幕投手を任された上沢は、5回6安打4失点（自責2）だった。初回に清宮幸と万波に一発を浴びて3点を失ったが、以降は持ち味を発揮して立ち直った。自身3度目の開幕投手で初白星はならなかったが「立ち上がりに打たれてしまいましたが、そこから何とか切り替えて投げようという気持ちでした」と振り返った。